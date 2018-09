Erfolgreiches Jubiläum der Volkstanzgruppe "Die schneidigen Braunauer"

18.09.2018, 08:44 Uhr

Schuhplattln, Goaßlschnalzen und Gstanzl singen – Das und vieles mehr bekamen die zahlreichen Besucher beim Hoagascht im Festsaal Uttendorf geboten.

Rund 300 Gäste nahmen am Freitag, den 7. September die Gelegenheit wahr, das 10-jährige Jubiläum der Volkstanzgruppe „Die schneidigen Braunauer“ zu feiern. Bei einem traditionellen Hoagascht gaben zahlreiche Akteure ihre Tänze und Lieder zum Besten. Musikalisch überzeugten die Uttendorfer Sängerinnen und der „Bratl in da Rein – 3 Xaung“. Neben den Munderfinger Goaßlschnalzern und der Volkstanzgruppe Saiga Hans sorgte die Ostermiethinger Tanzlmusi für ausgewogene Stimmung. Die Gruppen kommen alle aus dem Innviertel, einzig Luise Pape, die 84-jährige Gstanzlsängerin reiste aus dem schönen Salzkammergut an. Die Moderation übernahm niemand anderes, als der von den Aspacher Tridopplern bekannte Sänger, Dichter und Witzeerzähler, Wimmleitner Pepi.Eröffnet wurde die Veranstaltung von den Gastgebern mit drei Tänzen aus ihrem Repertoire, unter anderem mit dem Fliegertanz. Das vielfältige Programm fand beim Publikum großen Anklang. Nach intensiver Vorbereitungszeit kann die junge Volkstanzgruppe auf ein gelungenes Jubiläum zurückblicken.