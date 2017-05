Gelungener Bieranstich, Bürgermeister probt für Pfingstdult

12.05.2017, 08:14 Uhr

Beim Anstich benötigte er genau drei Schläge und auch wenn diesmal von dem kostbaren Gerstensaft ein wenig daneben floss, tat dies der guten Laune an diesen Abend keinen Abbruch. Die Festwirtsfamilie Zeiler durfte dazu den Bürgermeister von Simbach und seinen Amtskollegen aus Braunau, Johannes Waidbacher begrüßen.Das Festbier zur Simbacher PfingstDult kommt auch in diesem Jahr vom Hofbräuhaus Traunstein. "Speziell für die Dult wurde das Spezialbier entwickelt. Stärker eingebraut und unter Verwendung feiner dunkler Malze und schonend im Lagerkeller gereift" so Bernhard Sailer von der Brauerei Taunstein. Mit 12,5° Stammwürze und 5,5 % Volumenalkohol begeisterte es die Verkoster durch seine Vollmundigkeit, Frische und die dunkle Bernsteinfarbe.Die Pfingstdult geht von 2. bis 7. Juni auf dem Gelände vor dem LOK-Schuppen über die Bühne. Alle Infos zu diesem Ereignis findet man auf www.Zeiler-Volksfest.de. Auch Tischreservierungen sind hier möglich.