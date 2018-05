Herbert Brunner erhielt Bundesfeuerverdienstkreuz

06.05.2018, 15:34 Uhr

Im Rahmen der diesjährigen Florianifeier konnte unserem Ehren-Kommandant Stellvertreter Herbert Brunner das Bundesfeuerwehrverdienstkreuz Stufe 3 überreicht werden. Herbert trat am 05.05.1978 als Jugendfeuerwehrmitglied der FF Tarsdorf bei. Nach seiner Überstellung in den Aktivstand 1982 wurde er 1988 zum Atemschutzwart bestellt. Diese Funktion führte er 10 Jahre lang aus. Daraufhin übernahm er die Funktion des Zugskommandanten und war somit für die Ausbildung unserer Mitglieder verantwortlich. 2003 wurde er zum Kommandant Stv. gewählt und hat diese Funktion 15 Jahre lang bis 2018 ausgeführt. Im Bezirk Braunau ist er als THL sowie Leistungsprüfung Branddienst Bewerter aktiv. Herbert ist in den eigenen Reihen wie auch in Bezirks- und Landesebene ein hilfsbereiter und sehr geschätzer Kamerad. Für seine vielen vielen hervorragenden Leistungen für die Sicherheit der Bevölkerung in den letzten 30 Jahren Kommandotätigkeit wurde ihm nach genau 40 Jahren im Feuerwehrdienst bei der Florianifeier am 05.05.2018 feierlich das Bundesfeuerwehrverdienstkreuz Stufe 3 überreicht. Diese Auszeichnung ist eine der höchsten welche man als Feuerwehrmann erreichen kann.Wir möchten dir Herbert, nochmals herzlich DANKE sagen für deine vielen Stunden die du geleistet hast und auch noch leisten wirst!