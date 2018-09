Johann Rosenhammer singt für den guten Zweck

10.09.2018, 13:10 Uhr

Der Erlös von 776,85 Euro geht zur Gänze an die Stiftspfarrkirche Mattighofen.Der Konzert-Abend fand mit stehenden Ovationen und Jubel-Rufen seinen Ausklang. Direkt im Anschluss an das Konzert fand die Spendenübergabe an die Stiftspfarrkirche Mattighofen statt.