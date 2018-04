Lokschuppen lässt wieder Dampf ab

29.04.2018, 11:25 Uhr

Hoch her ging es am Samstagabend wieder auf der Ü30-Party im Simbacher Lokschuppen. Für zwei junge Damen wurde der Abend zu einem ganz besonderen Ereignis. Tanja Felix aus Mühldorf und Anna-Karina Lew aus Ering feierten nämlich zusammen mit ihren Freundinnen ihren Junggesellinnenabschied. Während Lew bereits am 5. Mai in den Hafen der Ehe einfährt, heiratet Felix am 1. Juni.

Die beiden unabhängigen Gruppen vergnügten sich bis in die frühen Morgenstunden hinein im Lokschuppenareal und gaben zusammen noch einmal kräftig Gas. Ein entsprechendes Outfit durfte an dem Abend selbstverständlich nicht fehlen. Dabei stachen besonders die beiden Damen aus der bunten Menge heraus.Musikalisch kamen die vielen Partygäste in den drei Areas voll auf ihre Kosten, denn für jeden Musikgeschmack gab`s den richtigen Sound.