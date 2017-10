Mega-90er-Party kommt im Lokschuppen gut an

15.10.2017, 14:33 Uhr

Im Lokschuppen stieg am Samstagabend die "XXXL MILLENIUM - DIE MEGA 90er-Party" mit viele Musik aus diesem Jahrzehnt. Vor allem das junge Publikum kam an dem Abend im Nightlife-Bereich voll auf ihre Kosten.Meist kamen die jungen Gäste in kleinen Gruppen, um sich dann in gemütlicher Runde entsprechend zu amüsieren. Viele nahmen auch einen weiten Anfahrtsweg in Kauf, um bei der 90er-Party dabei zu sein.Die nächste Party mit vielen Hits aus den 1990er Jahren findet am Samstag, 4. November, ab 22 Uhr statt.