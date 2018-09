ÖAMTC-Aktionstag "Helfer erleben" kommt bestens an

22.09.2018, 20:55 Uhr

So gab`s auch eine Kinderschmikstation, die von Barbara Hasiweder betreut wurde und großen Anklang fand. Entsprechend zufrieden zeigte sich am Abend Stützpunktleiter Joachim Kweton: „Ich bin sehr zufrieden über die tolle Resonanz und freue mich, dass alles wunderbar geklappt hat." Zahlreiche Hilfsorganisationen hatten sich an dem Aktionstag beteiligt und sorgten an ihren Ständen für ein abwechslungsreiches Programm.Am Stand von Rettungssanitäter Peter Glass gab`s ein Erste-Hilfe-Quiz und Kristin Steinberger informierte zusammen mit ihrem Kollegen Karl Schamberger über die Arbeit der Bundespolizei. Unterstützung erhielten sie von ihrem bayerischen Kollegen Franz Mayer, der mit einem Unfallaufnahmekombi vor Ort war.Weitere Highlights waren die Schauübung der Braunauer Feuerwehr, bei der ein in Brand geratener Wohnzimmercontainer gelöscht wurde und die Landung des Rettungshubschraubers Christophorus Europa 3. Vor 30 Jahren eröffnete in der Laabstraße der erste ÖAMTC-Stützpunkt mit drei Personen, mittlerweile sind daraus zwölf Mitarbeiter geworden.Für die Zukunft ist laut Kweton eine Erweiterungsmaßnahme am Stützpunkt und eine Aufstockung des Personals geplant.