Rotes Kreuz Mobiles Hospiz - Einladung zur Bildversteigerung zu Gunsten des Mobilen Hospiz

12.05.2017, 08:51 Uhr

Diejenigen die sich für das Bild entscheiden, werden nicht nur um ein Kunstwerk reicher, sondern unterstützen das Mobile Hospizteam des Roten Kreuzes.Wer Freude an Kunst hat und gleichzeitig etwas Gutes tun möchte – ist herzlich eingeladen an dieser Versteigerung teilzunehmen.

Die Hospizbegleitung setzt alles daran, die Lebensqualität von schwerkranken und sterbenden Menschen zu verbessern. Kompetente, mitmenschliche Begleitung durch freiwillig tätige Frauen und Männer lassen die letzte verbleibende Zeit als wertvoll erleben. So werden Betroffene wie auch Angehörige in dieser schwierigen Situation unterstützt und entlastet.Die Familien fühlen sich auf ihrem schweren Weg gestärkt und wertgeschätzt, bis zum Schluss.Franz Schischek ist zuhause in Moosdorf,• er hat verschiedene Einzelaustellungen in In- und Ausland,• Bilderpräsentation beim Weltkongress Naikan Tokyo Japan,• Gastdozent Kunstakademie Geras,• Projektleiter bei Kunst und Kulturveranstaltungen, Gründer und Leiter der Kunstgruppe Samosa ( GÖD)• 2x Nominierung internationaler Kunstpreis Palm Award Price ( weltweit nur 250 Künstler )• seit 15 Jahre SozialprojekteWeitere Informationen über das Rote Kreuz Braunau erfahren Sie unter: https://www.roteskreuz.at/braunau und unter