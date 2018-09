Rotes Kreuz - Notfallsanitäterausbildung erfolgreich abgeschlossen

13.09.2018, 17:02 Uhr

Unter den neuen Notfallsanitätern sind auch zwei Mitarbeiter aus dem Bezirk Braunau, der 23- jährige Rainhard Eslbauer aus Burgkirchen, ein Mitarbeiter an der Ortsstelle Altheim und der 28- jährige Christoph Markler aus Uttendorf, ein Mitarbeiter an der Ortsstelle Braunau. Beide werden ab nun das Notarztteam in Braunau unterstützen.Weitere Informationen über das Rote Kreuz im Bezirk Braunau erfahren Sie unter https://www.roteskreuz.at/braunau und unter