Trendige Tracht bei Modenschauen

23.04.2018, 08:05 Uhr

Country Line designt und produziert moderne Trachtenmode im Herzen Bayerns. Am Firmenstandort in Mühldorf am Inn wird Trachtenmode in höchster Qualität entworfen und handverarbeitet. Dabei stehen Liebe zum Detail und moderne Ideen an oberster Stelle.Der Werksverkauf am Firmen- gelände gilt als beliebte Anlaufstelle für trendbewusste Trachtler. Hier kann Trachtenmode für die gesamte Fami- lie zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis erworben werden.