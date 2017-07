Yvonne-Nicoletta hatte es besonders eilig

17.07.2017, 15:11 Uhr

Die beide Rettungssanitäter Lisa Strasser und Florian Sattlecker wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag zur Familie Schwarz nach Mattighofen gerufen, wo die werdende Mutter bereits auf die Rot-Kreuz-Mitarbeiter wartete. Da der Wehenabstand schon sehr kurz war, wurde bei der Abfahrt in Mattighofen der Notarzt aus Braunau zum Rendezvous alarmiert.Nach Einsetzen der Presswehen musste der Rettungswagen auf der Höhe, Unterlochnerstraße 42, in Mattighofen, Richtung Braunau, anhalten. Unmittelbar nach dem Eintreffen des Notarztes erblickte die kleine Yvonne-Nicoletta um 01:12 Uhr (Größe 53 cm, Gewicht: 3.355 g) das Licht der Welt.

Das Team des Notarztdienstes Braunau führten die weiteren Versorgungen durch, anschließend wurde die Fahrt in das Krankenhaus Braunau fortgesetzt. Die stolzen Eltern und die kleine Yvonne-Nicoletta sind wohlauf.