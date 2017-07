1,16 Promille: Alkolenkerin krachte gegen eine Hausmauer

22.07.2017, 14:59 Uhr

Um 3 Uhr fuhr eine junge Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Braunau am 22. Juli 2017 mit einem mit einem Pkw auf der Frauscherecker-Landesstrasse, L 1061, in Richtung St. Johann am Walde. In einer leichten Linkskurve kam sie ins Schleudern und links von der Fahrbahn ab.

30 Feuerwehrleute standen im Einsatz

1,16 Promille: Führerschein wurde abgenommen

BRAUNAU (red). Der Pkw durchbrach eine Gartenhecke und prallte gegen die Fassade eines Wohnhauses in St. Johann am Walde. Der Pkw kam seitlich liegend zwischen Gartenhecke und Wohnhaus zum Stillstand.Die Fahrzeugbergung wurde von den Freiwillige Feuerwehr St. Johann am Walde und Frauschereck mit insgesamt 30 Mann durchgeführt. Die Lenkerin wurde leicht verletzt in das Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert.Ihre beiden Mitfahrer wurden nicht verletzt. Ein bei der jungen Frau durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Der Führerschein wurde abgenommen.Am Fahrzeug entstand Totalschaden und am Wohnhaus Sachschaden.