18-Jährige stirbt bei Überholmanöver

18.07.2017, 19:26 Uhr

WENG. Laut ersten Informationen dürfte die 18-jährige Autolenkerin versucht haben, in einer unübersichtlichen Kurve auf der Altheimer Straße (B148) in Weng einen Lastwagen zu überholen. Das habe ein hinter dem Unfallfahrzeug fahrender Zeuge mitgeteilt. Als die 18-Jährige zu einem Überholmanöver ansetzte, wurde sie von einem entgegenkommenden Lkw mit voller Wucht frontal erfasst. Die Frau habe laut Polizei tödliche Verletzungen erlitten und starb noch an der Unfallstelle.Fotos: Manfred Fesl & Daniel Scharinger