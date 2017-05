30 Meter durch die Luft: Führerscheinneuling krachte gegen einen Baum

13.05.2017, 15:22 Uhr

Ein tierisches Hindernis wurde einem jungen Autolenker aus Ranshofen auf der L 1029 in Handenberg zum Verhängnis.

Pkw kam im Wald zu liegen

BRAUNAU (red). Der Führerscheinneuling fuhr mit seinem Auto auf der Handenberger Landesstraße und gab an, dass plötzlich ein Reh auf der Fahrbahn stand. Bei dem folgenden Brems- und Ausweichmanöver kam er vermutlich aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit ins Schleudern und der Pkw stellte sich quer.Dabei fuhr der junge Ranshofner auf eine Leitschiene auf, hob mit seinem Auto ab und "flog" etwa 30 Meter durch die Luft. Vor dem Abhang prallte er mit der Bodenplatte gegen eine Eiche und wurde so gestoppt. Der Pkw kam anschließend im Wald am Dach zu liegen.

Eingeklemmte Beifahrerin durch die Einsatzkräfte befreit

Der Pkw-Lenker befreite sich selbst aus dem Wrack. Seine junge Beifahrerin aus Geretsberg wurde in dem Auto eingeklemmt. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Handenberg, St. Georgen a.F. und Neukirchen befreiten sie aus dem total demolierten und verformten Auto. Beide wurden nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mit der Rettung in das Krankenhaus nach Braunau am Inn gebracht.