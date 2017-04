500 begeisterte Big Band Fans

25.04.2017, 05:58 Uhr

2007 hat der Elektrotechniker und begeisterte Musiker Toni Herrmann – er stammt aus Passau und unterrichtet seit 2004 an der HTL Braunau – auf Bitten von AV Siegfried Eckart und Dir. Hans Blocher die HTL Big Band gegründet. Knapp 150 Schüler/innen waren seit damals bei der Schul-Big Band dabei und haben eine Gemeinschaft erfahren, bei der gute Musik mit einem wertschätzenden und motivierenden Umgang kombiniert wird. „Es ist nicht leicht, jedes Jahr bewährte Mitglieder zu verlieren, weil sie mit der Schule fertig sind und in den ersten Klassen um mögliche neue Mitgliedern zu werben. Auch die Proben müssen in den Schulalltag ‚hineingezwickt‘ werden. Aber die Freude am gemeinsamen Musizieren und die Gemeinschaft, die unter den Big Band Mitgliedern entsteht, entschädigt für die Mühen“, meint der Bandleader, der alle Stücke selber arrangiert und dabei auch Instrumente, wie z.B. Querflöten, einbindet, die sonst nicht in einer Big Band zu finden sind.

Wie hoch die Reputation der Big Band ist, zeigte sich an der Besucherzahl beim Festabend – knapp 500 kamen am 20.4. in die Aula der HTL! Ehemalige Bandmitglieder, Eltern, Lehrer und Freunde des Big Band Sounds ließen sich dieses Ereignis nicht entgehen. Neben musikalischen Leckerbissen wurde beim Abend auf die Highlights der letzten 10 Jahre eingegangen – Sabine Schwaiger, die die Veranstaltung hervorragend moderierte, interviewte dazu Lukas Lugmayr und Siegfried Horvath, die vom Auftritt mit dem Astronauten Chris Hadfield – er hat als erster Mensch im Weltall musiziert - erzählten, sie befragt Peter Krebs, den langjährigen Leiter des Teams 68, warum die Big Band den OÖ Jazz Award verliehen bekam und sie unterhielt sich mit Heinz von Hermann über die herausragende Arbeit, die Toni Herrmann mit der Big Band leistet. Heinz von Hermann, der international bekannte Jazz-Saxophonist, spielte dann auch mehrmals mit der Big Band und begeisterte die Zuhörerinnen und Zuhörer.Große Heiterkeit löste der Beitrag von Josef („Joe“) Schwaiger aus, der davon erzählte, wie schwierig es ist als Pensionist einen guten Beitrag über die Big Band zu machen und der dann die gesamte Aula dazu brachte einen Lob-Kanon für die Big Band zu singen. Seine Ausführungen, aber auch der Bericht von Michael Rockenschaub über seine Big Band Erfahrungen, bekamen großen Beifall. Auch von offizieller Seite gab es viel Lob – der Landesschulinspektor für die HTLs, Wilfried Nagl, war extra aus Linz gekommen, hat herzlich gratuliert und sich als großer Fan der HTL Big Band geoutet. Sabine Schwaiger überreichte gegen Ende des Abends das erste Exemplar einer Sonderausgabe der Schulzeitung „HTL up to date“ an Toni Herrmann – auf 36 Seiten wird hier näher auf die Big Band eingegangen.Insgesamt dreieinhalb Stunden hat das Programm des Festabends gedauert und die Reaktionen der Besucherinnen und Besucher waren ausnahmslos positiv. „Tolle Arbeit, die hier geleistet wird!“, „Vielen Dank an Prof. Herrmann, dass er so viel Geduld und Engagement aufbringt“, „So eine Feier bringt Freude und jede Menge positiver Energien, gut, dass sowas möglich ist“, „Wem das nicht gefällt, dem ist nicht zu helfen“ – so lauteten Statements zum Abend.Dir. Hans Blocher bedankte sich sehr herzlich bei Toni Herrmann und der Big Band, bei den Akteuren des Abends, bei allen, die bei der Vorbereitung geholfen hatten und bei den vielen Besucherinnen und Besuchern. Er ist stolz auf seine Big Band!