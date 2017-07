82-jährige Autofahrerin fährt Telefonmasten in Pfaffstätt um

15.07.2017, 18:06 Uhr

Die Lenkerin kam von der Fahrbahn ab – die Feuerwehr musste den Telefonmasten beseitigen.

PFAFFSTÄTT. Wie die Polizei mitteilt, war die 82-jährige Frau aus dem Bezirk Braunau am 15. Juli 2017 um 10:55 Uhr mit ihrem Pkw auf der Mattseer Landesstraße in Richtung Mattighofen unterwegs.Im Ortsgebiet von Pfaffstätt kam sie rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Telefonmast. Durch die Wucht des Anpralls fiel der Masten quer über eine Hauszufahrt. Auch eine Gartenmauer wurde beschädigt.Die Lenkerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung Mattighofen ins Krankenhaus Braunau eingeliefert.Zur Beseitigung des Telefonmasten war die Feuerwehr Pfaffstätt im Einsatz. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.