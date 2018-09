Abbiegemanöver übersehen – Sturz mit Motorrad

09.09.2018, 16:32 Uhr

Der 57-Jährige lenkte sein Motorrad hinter drei Motorrädern auf der Englbach Landesstraße L1025 in Richtung Michaelbeuern. Gegen 10:45 Uhr übersah der 57-Jährige ein Linksabbiegemanöver der drei vor ihm fahrenden Motorradlenker und kam aufgrund einer Vollbremsung zu Sturz.Der 57-Jährige wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 3 in das Krankenhaus Braunau am Inn geflogen. Seine Lebensgefährtin wurde nach Erstversorgung mit der Rettung Mattighofen in das Krankenhaus Braunau am Inn verbracht.