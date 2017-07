Aggressiver Festbesucher verbrachte Nacht in Haft

23.07.2017, 18:30 Uhr

Beim Einschreiten der Polizeibeamten verhielt sich der tschechische Staatsbürger derart aggressiv, dass er festgenommen werden musste. Da der Mann auch keinen Ausweis bei sich hatte, wurde er über Anordnung der Bezirkshauptmannschaft Braunau am Inn vorübergehend im Verwahrungsraum der Polizeiinspektion Braunau am Inn in Haft genommen.Erst in den Morgenstunden konnten in Munderfing wohnende Freunde des erst am Vortag aus Tschechien angereisten Mannes ausgeforscht werden. Somit konnte die Identität geklärt und die Festnahme aufgehoben werden. Der Mann wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft zur Anzeige gebracht.