Astrid Simson: "Die HLW Braunau bringt viele kreative Köpfe hervor."

07.05.2018, 09:39 Uhr

Die BezirksRundschau Braunau bietet hier einen Gesamtüberblick über alle Schulen im Bezirk Braunau nach der Volksschule.

Die Schwerpunkte der HLW Braunau



HLW: Am Puls der Zeit



Schnuppern in der HLW Braunau jederzeit möglich



BRAUNAU. "Wir bieten das breiteste Spektrum an. Die Bandbreite an Berufen, die nach der HLW Braunau ausgeübt werden ist groß – und reichen von der Hochschulprofessorin, über die Hebamme und die Künstlerin bis zur Supermotofahrerin ", berichtete Astrid Simon stolz. Sie ist Direktorin der HLW Braunau.Die fünfjährige HLW in Braunau bietet zwei Vertiefungsmöglichkeiten an: Interkulturelles Management und Human-Management. Außerdem gibt es eine zweijährige Fachschule mit Schwerpunkt auf profunde Ausbildung für Lehrberufe und Vorbereitung auf diverse Pflegeausbildungen.Die HLW will stets "am Puls der Zeit" sein. Das bedeutet für Simson auch: "Wir wollen unsere Schüler und Schülerinnen zu kritikfähigen jungen Menschen erziehen, die eigenständig denken und arbeiten und Gelerntes auch in der Praxis umsetzen können.Der Tag der offenen Tür findet jedes Jahr im Jänner statt. Die Infos dazu erhalten Sie auch auf der Website der HLW Braunau . Die Schule bietet für Interessiert aber auch Schnuppertage an, die individuell vereinbart werden können.

