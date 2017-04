28.04.2017, 10:53 Uhr

UTTENDORF. Ein 17-jähriger Mattighofner gestern am frühen Nachmittag, 27. April, in Uttendorf Richtung Burgkirchen. In Reichsdorf setzte er auf der regennassen Fahrbahn zum Überholen an und geriet dabei ins Schleudern. Er kam von der Straße ab, krachte eine Böschung hinunter und überschlug sich dabei. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen. Der 17-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.