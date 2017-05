Auf Traktor aufgefahren

08.05.2017, 08:59 Uhr

FRANKING. Eine 46-Jährige aus St. Pantaleon fuhr Sonntagnachmittag Richtung Lamprechtshausen. In Eggenham übersah sie einen vor ihr fahrenden Traktor und fuhr hinten auf. Dabei stürzte der Traktor samt Sähmaschine und kam quer zur Fahrtrichtung zum Stillstand. Der 55-jährige Frankinger Landwirt konnte sich zwar aus dem Führerhaus retten, wurde aber dennoch verletzt. Der Frankinger musste ins Krankenhaus geliefert werden.Beim Unfall wurde zudem die Pontigonerin quer über die Fahrbahn geschleudert und kam neben der Straße zum Stehen. Die Lenkerin gab an, nicht verletzt worden zu sein. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, berichtet die Polizei.