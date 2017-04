Bierverkostung in Privatbrauerei Schnaitl kommt bestens an

22.04.2017, 22:52 Uhr

Große Resonanz fand am Samstag der zehnte Brauertreff mit entsprechender Bier- und Essensverkostung in und vor der Halle der Privatbrauerei Schnaitl in Gundertshausen. "Vor zehn Jahren hatte Stefan Borer die Idee mit einer Bierverkostung, um damit die kleinen Brauereien in den Mittelpunkt zu stellen und sie hervorzuheben. Seit dieser Zeit findet nun um den 'Tag des Bieres' diese Veranstaltung statt", erinnert sich Matthias Schnaitl.

Im Umkreis von 50 Kilometern gibt es laut Schnaitl viele kleine Brauereien, die hervorragende Biere herstellen. Zur Bierverkostung kamen insgesamt 23 Brauereien, die an ihren Ständen ihre Biersorten präsentierten. Mit von der Partie waren exakt zwölf bayerische und elf österreichische Brauereien aus dem Innviertel, Salzburg und dem bayerischen Raum. Hier kamen die Brauer unter anderem aus Freilassing, Graming, Neuötting und Traunstein. In eigenen 0,2-Liter-Gläsern wurden an den Ständen die Bierspezialitäten ausgeschenkt.Neben einem Schaubrauen gab´s auch eine Tombola. Die Besucher erhielten an jedem Brauerstand einen Stempel beim Kauf eines Bieres, der auf einer Teilnehmerkarte vermerkt wurde. Hatte man sechs Stempel zusammen, konnte man an der Losaktion teilnehmen. Ergänzt wurden die Bierfeinheiten durch österreichische und bayerische Schmankerl.Gut darstellen konnte sich auch Lena Urban aus Unterneukirchen (Landkreis Altötting). Die 22-Jährige stellt sich nämlich zur Wahl der bayerischen Bierkönigin und hofft nun auch auf die Unterstützung durch die Besucher. Abgestimmt werden kann per Internet.