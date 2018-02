Brunnerpark-Areal wird in Bauland umgewidmet: Weg frei für den Parkhausbau

16.02.2018, 19:11 Uhr

Angekommen bei Tagesordnungspunkt IV. 6., war es dann soweit: Stadtrat und Planungsausschuss-Obmann Wolfgang Grabner-Sittenthaler (SPÖ) trug alle 27 Einwendungen, die gegen das Projekt „Parkhaus Braunau“ eingereicht wurden, vor. Im Namen der Bauabteilung der Stadt Braunau ging er auf jeden Punkt ein.

Bahnhof wird attraktiviert

Und letztendlich wurde der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan für den Krankenhaus-Bauteil 10 wie folgt beschlossen: Die gesamte ÖVP und die gesamte SPÖ stimmten dafür, die FPÖ geschlossen dagegen sowie auch die Grünen dagegen – mit Ausnahme einer Stimmenenthaltung. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen. Das Brunnerpark-Areal nebst dem Braunauer Krankenhaus wird somit in Bauland umgewidmet, um darauf ein Parkhaus mit 219 Stellplätzen zu errichten. Im Zuge dessen wird auch der Platz am Standort Ringstraße/Krankenhausgasse neu gestaltet. Entstehen soll eine urban-grüne Begegnungszone.Das Projekt könnte bereits 2019 realisiert und 2020 in Betrieb gehen. Die Errichtungskosten für das Braunauer Parkhaus betragen rund 3,7 Millionen Euro. Die Amortisationszeit wird auf 16 Jahre geschätzt.Unter Punkt V. 1. wurden dann noch die Verträge zwischen den ÖBB, dem Land OÖ und der Stadt Braunau für das Projekt „Umbau Bahnhof Braunau“, welches die Errichtung eines Busterminals und einer Park-&-Ride-Anlage sowie die Auflassung von zwei Eisenbahnkreuzungen miteinschließt, genehmigt – die BezirksRundschau berichtete bereits in Ausgabe Nr. 05 ausführlich über den geplanten Bahnhofsumbau: https://www.meinbezirk.at/braunau/lokales/umbau-de...