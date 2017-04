Crash: Pkw gegen Baum

22.04.2017, 10:30 Uhr

Ein Autofahrer aus Roßbach kam aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und im Bereich der Fahrertüre gegen einen Baum prallte.

Autofahrer im Fahrzeugwrack eingeklemmt

Rettungshubschrauber kam zum Einsatz

BRAUNAU (red). Am 21. April 2017 um 15.20 Uhr lenkte der Roßbacher seinen Pkw auf der Roßbacher Landesstraße (L1096) von Roßbach kommend in Richtung Altheim. Auf einem geraden Straßenabschnitt geriet der Lenker auf die Gegenfahrbahn.Als er dies bemerkte, verriss der Mann seinen Pkw nach rechts und prallte in weiterer Folge gegen einen Baum. Dadurch wurde der Autofahrer im Fahrzeugwrack eingeklemmt und musste mittels Bergeschere befreit werden.Der Unfalllenker erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden.