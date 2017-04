Das Revital zu Gast in China

23.04.2017, 23:20 Uhr

ASPACH. Durch die steigenden Umweltgbelastungen schwört man zunehmend auf ganzheitliche Behandlungsmethoden. Auch für den chinesischen Markt gewinnt das Thema immer mehr an Bedeutung. Denn oftmals sind gesundheitliche Probleme, sowie chronische Erkankungen die Folge von Luftverschmutzung oder Schadstoffbelastung.

Länderübergreifend Erfahrungen sammeln

Für die künftige Kooperation zwischen dem Revital Aspach und der Lemenic Medical Group (LMG) ist Günther Beck, der Geschäftsführer des Revital Aspach, zur Vertragsunterzeichnung in das südchinesische Shenzhen gereist.Im Rahmen seines Aufenthalts präsentierte Beck das „Med Concept nach Dr. Beck“ vor hochrangigen Regierungsmitgliedern, Pressevertretern und Partnern der LMG.Co-Speaker der Veranstaltung waren unter anderem der mehrfach für den Physiologie-Nobel-Preis Nominierte Dai Feng und Junseop-Sung, Spezialist für Stammzelltherapie und Teamarzt der koreanischen Fußballnationalmannschaft bei den Olympischen Sommerspielen 2012 in London.Hauptaugenmerk der Kooperation liegt auf dem länderübergreifenden Erfahrungsaustausch in den Bereichen Rehabilitation, Prävention, Anti-Aging, Detox und traditioneller chinesischer Medizin sowie der exklusiven Behandlung chinesischer Patienten im Revital Aspach und in der Villa Vitalis. Ziel ist die Versorgung von jährlich 100 bis 200 Patienten in Aspach. Für Mai 2017 werden bereits die ersten Klienten erwartet.