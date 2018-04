Den Bezirk Braunau unter die Lupe genommen

24.04.2018, 13:01 Uhr

Der Bezirk im Zahlencheck: Hier gibt's die interessantesten Fakten im Überblick.

ist der Bezirk Braunau auf Platz zwei der gemeindestärksten Bezirke Oberösterreichs, gleich nach Vöcklabruck.50 Volksschulen, 16 Neue Mittelschulen, zwei Allgemeine Sonderschulen, zwei Polytechnische Schulen, zwei Berufsschulen, zwei Landwirtschaftliche Fachschulen, vier AHS/BHS (Gymnasium, HAK, HLW, HTL).in Altheim, Braunau, Maria Schmolln, Mattighofen, Mauerkirchen, Ostermiething und St. Peter.Und acht Strandbäder: in Aspach, Eggelsberg, Franking, Haigermoos, Lochen, Mining, Perwang und St. Pantaleon.ist der Bezirk einer der wirtschaftsstärksten in Oberösterreich. Leitbetriebe sind unter anderem AMAG, B&R, KTM.

zahlten die Bürger im Vorjahr an Strafgeldern. Eingehoben im Strafvollzug: 1.477.209,51 Euro. Gebühren an den Bund: 795.275,20 Euro.Michael Huber (ÖVP) in Über-ackern. Er ist 29 Jahre jung und somit der jüngste Ortschef im ganzen Innviertel.ist Frieda Stranzinger in Polling. Sie wurde heuer 100 Jahre alt und hilft noch immer in der Gaststube mit.des Bezirks gibt es 6.759 aktive Mitglieder, 926 im Nachwuchs. 26 Prozent sind Frauen und Mädchen.wurde 1866 in Braunau gegründet, damals gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr in Simbach.wurden im Vorjahr gespendet.sind bei der Rettung. Diese wurden im Vorjahr zu 29.699 Rettungseinsätzen gerufen, fuhren 1.712.000 Kilometer, hatten 195.768 Mal Kontakt zu 38.562 Menschen.war der letzte gemessene Stand bei Statistik Austria im Jahr 2016. Das sind 54 Prozent vom Bezirksbudget. Schulden pro Einwohner: 1.141,32 Euro.und 16 Eigenjagden. Der jährliche Bezirksjägertag ist mit über 800 Besuchern der stärkste in Oberösterreich.wurden voriges Jahr von der Jägerschaft erlegt.hohen Turm hat die Stadtpfarrkirche Braunau einen der höchsten Kirchtürme Österreichs.der Tannberg in Lochen (786 Meter).der Geschichte ist Franz Winklmeier. Er stammte aus Lengau und maß 2,58 Meter.1.040,65 Quadratkilometer. Ein Drittel davon ist Wald: 360 Quadratkilometer. Landwirtschaftlich genutzt werden 593,70 Quadratkilometer.102.15498,16 Einwohner/Quadratkilometer3 Stadtgemeinden, 5 Marktgemeinden, 38 GemeindenAltheim, 2 x Braunau, Mattighofen, Ostermiething, Eggelsberg, Maria Rast in Maria Schmolln, Diakonie in MauerkirchenAltheim, Aspach, Braunau, Eggelsberg, Friedburg-Lengau, Hochburg-Ach, Mattighofen, Mauerkirchen, OstermiethingSt. Josef, BraunauBraunau, Mattighofen