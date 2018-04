Diebe auf frischer Tat ertappt

18.04.2018, 08:48 Uhr

Ein Zeuge fotografierte, wie zwei Diebe eine Asphaltschneidemaschine in einen Kleintransporter luden. Dies bemerkten die beiden Bulgaren und folgten, nachdem sie die Maschine wieder ausluden, dem Zeugen zur Polizei.

SCHALCHEN. Gestern Abend, 17. April, beobachtete ein Schalchner Autofahrer in Heiligenstatt, wie zwei Männer eine Asphaltschneidemaschine in einen Kleintransporter mit bulgarischen Kennzeichen luden. Weil ihm dies komisch vorkam, hielt der Zeuge mit an und fotografierte das Fahrzeug noch am Tatort. Sofort fuhr der 50-Jährige zur Polizeiinspektion Friedburg, um Anzeige zu erstatten.Vermutlich haben die Beschuldigten bemerkt, dass sie fotografiert wurden. Denn sie luden das Diebesgut im Wert von 7.000 Euro nach etwa einem Kilometer Fahrstrecke wieder aus und fuhren dem Zeugen hinterher. Als dieser bei der Polizei Friedburg anhielt, parkten auch die beiden Diebe ihren Kleinbus ein. Noch während des Einparkvorganges konnten die Verdächtigen vorläufig in Verwahrung genommen worden.Die beiden Bulgaren wurden auf freiem Fuß angezeigt. Sie behaupten, dass sie die Asphaltschneidemaschine als Schrott angesehen und deshalb mitgenommen haben.