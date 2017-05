Drei neugeborene Katzenwaisen in der Pfotenhilfe – Tierheim gibt neuem Tierschutzgesetz die Schuld

11.05.2017, 09:32 Uhr

Die Katzensäuglinge kamen im Alter von nur zwei Stunden in die Pfotenhilfe, nachdem ihre Mutter direkt nach der Geburt wegen einer schweren Erkrankung eingeschläfert werden musste.

„Ich kann gar nicht sagen, wie traurig mich dieses Schicksal stimmt. Es sind die Tiere, die wegen unseren Politikern wieder einmal auf der Stecke bleiben. In Österreich herrschen bei den Katzen Zustände, die an das Elend in diversen Urlaubsländern erinnern“, meint Johanna Stadler, Geschäftsführerin der Pfotenhilfe.Für die Pfotenhilfe ist dieser Frühling keine Überraschung, denn jährlich eskaliert die dramatische Situation rund um die unkastrierten Katzen in Österreich erneut. Unzählige Katzenkinder werden Tag für Tag geboren, teilweise krank, meist ungewollt, zum Sterben verurteilt oder bestenfalls irgendwohin verschenkt, ohne groß nachzufragen was sie in Zukunft erwartet.„Wann werden Menschen endlich aufhören, Katzen wie Gegenstände zu behandeln und sie aus purem Egoismus und Geiz nicht kastrieren zu lassen?“, kritisiert Stadler, die derzeit alle zwei Stunden mit dem Fläschchen bereit steht – auch in der Nacht.Fotos: Pfotenhilfe/Sonja Müllner