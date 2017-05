Ein actionreicher Nachmittag

08.05.2017, 16:52 Uhr

BRAUNAU. Jung-Pfadfinderleiter Walter Obersberger arbeitete bis vor Kurzem als Zivildiener bei der Lebenshilfe Braunau. Zum Abschied veranstaltete er einen gemeinsamen Nachmittag mit der Lebenshilfe. Am Donnerstagnachmittag, 4. Mai, trafen sich etwa 70 Klienten der Lebenshilfe und Pfadfinder.



Grillerei und Tanzeinlagen

In gemischten Kleingruppen standen ihnen unterschiedliche Herausforderungen bevor, die sie gemeinsam meistern sollten. So wurde den Teilnehmern beim Wasser-Parcours, beim Minigolfen und Dreibeinkegeln viel Geschick abverlangt.Kreativität war gefragt, als es darum ging, pantomimisch Begriffe darzustellen und zu erraten oder dem Spielleiterteam spontan eine Freude zu bereiten. Besonders herausfordernd war das Bewältigen des riesigen Spinnennetzes. Alle mussten zusammenhelfen, um die Gruppenmitglieder sicher auf die andere Seite des Netzes zu befördern.Bei der Siegerehrung bekamen alle Teilnehmer Pfadfinderhalstücher in Miniaturausführung als Preis verliehen. Mit diesem typischen Pfadfinderzeichen wurde auch den Betreuern der Lebenshilfe, sowie allen Beteiligten der Pfadfindergruppe Braunau der Dank ausgesprochen. Am großen Lagerfeuer konnten sich im Anschluss alle Gäste mit gegrillten Knackern und Steckerlbrot stärken.Zu guter Letzt wurde der gelungene Nachmittag im eigens aufgebauten großen Zelt gefeiert. Bei passend ausgewählter Musik schwangen viele das Tanzbein, genossen die tolle Stimmung und ließen so den Abend ausklingen.