Erfolgreich beim Landeslehrlingswettbewerb der Tischler in Wels

26.04.2017, 17:06 Uhr

Sehr erfolgreich war hierbei Simon Stempfer aus St. Johann am Walde. Er hat im 1. Lehrjahr den 3. Gesamtrang erreicht und ist somit einer der besten Jungtischler im Land Oberösterreich.Das schöne Handwerk des Tischlers lernt er im elterlichen Betrieb in St. Johann am Walde. Momentan bereitet er sich für die Ausscheidung zum Bundeslehrlingswettbewerb vor die am kommenden Wochenende im WIFI Linz stattfindet. Teilnehmer sind die besten sechs Lehrlinge vom 1. bis zum 3. Lehrjahr. Der Sieger wird dann am Bundeslehrlingswettbewerb, der dieses Jahr in Wien stattfinden wird, teilnehmen. Die Tischlerinnung des Bezirkes gratuliert zur tollen Leistung und wünscht weiterhin viel Erfolg!