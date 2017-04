Fairtrade-Produkte bei Braunauern immer beliebter

18.04.2017, 16:12 Uhr

Das kann Xaver Brühwasser bestätigen. Er bietet eine Auswahl an Bettwaren aus Fairtrade-Baumwolle und möchte diesen Zweig weiter ausbauen. Fair, bio und regional gehen im Naturladen von Alois Zagler Hand in Hand, nachhaltiges Konsumverhalten wird vielen Menschen erfreulicherweise immer wichtiger. Das zeigt auch der rege Betrieb im Weltladen. Auch Verkaufsgruppen, die regelmäßig Waren aus dem Weltladen am Simbacher Wochenmarkt anbieten, zählen zu den zahlreichen Kunden, berichtet Roswitha Lobe.

Stadt und Schule mit Fairtrade-Zertifizierung

Im Dorfladen Ranshofen ist das Angebot an fairen Waren in den letzten fünf Jahren stetig gewachsen, seit heuer gibt es unter anderem auch Fairtrade-Eis zu kaufen. Anfang 2012 hat Daliborka Gusojic fair gehandelte Produkte neu in ihr Sortiment aufgenommen. Dies war eine der Voraussetzungen für die Ernennung Braunaus zur Fairtrade-Stadt.Als erste Bezirkshauptstadt in OÖ erhielt Braunau im Jänner 2012 den Titel „Fairtrade-Stadt“ und bekennt sich damit zu den Prinzipien des Fairen Handels. Der Fairtrade-Arbeitskreis trägt mit seinen Aktivitäten zur Bewusstseinsbildung für dieses Thema auf lokaler Ebene bei. Anfang März wurde die HLW Braunau zur Fairtrade-Schule ernannt. Dadurch ergeben sich Möglichkeiten zur Zusammenarbeit, erste Kontakte sind bereits geknüpft.