Franz Schuster als Obmann bestätigt

21.04.2017, 15:45 Uhr

Bei der Wahl des neuen Parteivorstandes wurde dann Franz Schuster mit 100 Prozent der anwesenden Delegiertenstimmen als Obmann der OÖVP Ostermiething bestätigt. Auch alle weiteren Vorstandsmitglieder wurden einstimmig in ihren Funktionen gewählt. Diese sind: Karl Hager, Christa Steinfellner, Christine Hager, Sonja Kamm, Georg Häusler, Karl Mayr, Gerhard Lamprecht, Gerhard Holzner, Alexandra Maier, Katharina Sommerauer, Wolfgang Lindner, Manfred Rosenstatter,Franz Schuster bedankte sich für das ihm entgegenbrachte Vertrauen und sagte nach der Wiederwahl: "Zahlreiche Projekte für Ostermiething sind ja schon wieder in Planung. Wie etwa der Bau von Wohnungen, die Neuorganisation der Kinderbetreuung und der Neubau der Rot-Kreuz Station sowie der Polizeiinspektion. Bei der Infrastruktur wurde mit der Verlängerung der Salzburger Regionalbahn und dem Bau des Bahnhofes Ostermiething schon sehr viel erreicht. Besonders wichtig und ganz oben auf unserer Liste steht jetzt der Neubau der Salzachbrücke. Diese Verbindung nach Tittmoning (Bayern) ist nicht nur für uns in Ostermiething sehr wichtig, sondern auch für tausende Menschen der Region Oberinnviertel und Flachgau, sowie für alle Pendler nach Burghausen."