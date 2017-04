28.04.2017, 12:42 Uhr

Frau von Unbekannten attackiert

HÖHNHART. Eine 41-Jährige aus St. Johann verließ am Mittwochabend, 26. April, das Höhnharter Gemeindeamt und ging über den Hinterausgang zum Parkplatz, wo sie ihr Auto abstellte. Plötzlich sprühte ihr ein Unbekannter Parfum in die Augen und schlug ihr mehrmals gegen Kopf und Oberkörper. Laut Polizei konnter der Täter unerkannt flüchten. Die verletze Frau verständigte unverzüglich die Polizei. Eine sofortige Fahndung verlief negativ. Die polizeilichen Ermittlungen sind am Laufen.



Hinweise aus der Bevölkerung werden an die Polizeiinspektion Braunau unter 059 133 4203 erbeten.

