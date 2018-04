Frühjahrsübung der FF - Moosbach mit First Responder und FF Mauerkirchen

26.04.2018, 20:43 Uhr

Beim Eintreffen an der Unfallstelle war das First Responder-Team Mauerkirchen bereits vor Ort und konnte dem Einsatzleiter einen schnellen Überblick über die Verletzungsmuster der Unfallopfer geben. Die ersten Schritte waren das Absichern der Einsatzstelle und parallel dazu wurde der Brandschutz aufgebaut und die Fahrzeuge gesichert. Das First Responder Team stellte sofort innere Retter ab, die sich im Fahrzeug um die verletzten Personen kümmerten. Die FF – Mauerkirchen bereitete gleich nach dem Eintreffen das hydraulische Rettungsgerät vor und konnten so die Unfallopfer schnellstens aus den demolierten Fahrzeugen retten.Bei der anschließenden Nachbesprechung mit dem First Responder Team und der FF – Mauerkirchen wurden die einzelnen Schritte nochmals detailliert besprochen.Durch solche Gemeinschaftsübungen kann eine noch feinere Abstimmung der erforderlichen Maßnahmen erfolgen. Dadurch wird bei realen Einsätzen wertvolle Zeit eingespart.FF Mauerkirchen: 15 Feuerwehrmitglieder – RLF-A / KDOFF – Moosbach: 25 Feuerwehrmitglieder – TLF / LF