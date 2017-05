Führungswechsel bei der ÖVP Palting

15.05.2017, 08:10 Uhr

Bürgermeister Franz Stockinger ist neuer Parteiobmann

PALTING. Beim Gemeindeparteitag der ÖVP-Ortsgruppe Palting wurde kürzlich Bürgermeister Franz Stockinger einstimmig zum neuen Parteiobmann gewählt.Sein Vorgänger Fritz Fischinger erhielt für seine Verdienste das Goldene Ehrenzeichen der ÖVP Oberösterreich.Beim Parteitag im Gasthaus Kobler in Weikertsham konnte der scheidende Parteiobmann Fritz Fischinger neben über 30 Mitgliedern der Ortsgruppe auch Bundesrat Ferdinand Tiefnig und Bezirksgeschäftsführer Klaus Mühlbacher als Ehrengäste begrüßen.

Fischinger bedankte sich für die Unterstützung während seiner langjährigen Tätigkeit als Obmann. Als Nachfolger wurde Bürgermeister Franz Stockinger von den anwesenden Mitgliedern mit 100 % Zustimmung gewählt.Er dankte in seiner Ansprache seinem Vorgänger und strich die wichtigsten Themen in der Gemeindepolitik hervor: „Zahlreiche Projekte, wie der Neubau des Feuerwehrhauses mit Musik, die Errichtung der Badehütte am Badeplatz Bruck oder die Ausstattung der Volksschule wurden bereits umgesetzt. Auch in Zukunft werden wir uns für die Verbesserung der Infrastruktur, Kanal- und Wasserversorgung sowie die Erweiterung des Kindergartens in Palting einsetzen.“Fotos: OÖVP