Gemeinde Lengau schafft Platz für Kinder und einen Arzt

11.05.2017, 11:18 Uhr

Weiters wird wieder eine dreiwöchige Sommerferienbetreuung im Kindergarten angeboten. Die Sommerbetreuung erfolgt im jährlichen Wechsel jeweils in einem der drei Kindergärten Friedburg, Lengau und Schneegattern.

Ab Juli werden Maßnahmen gesetzt, um eine Nachmittagsbetreuung in Form einer zweiten Hort-Gruppe anzubieten. Somit wird für 35 Kinder Platz geschaffen.Der Gemeinderat hat auch beschlossen, dass Jugendliche der Gemeinde Lengau im Zuge der Führerscheinprüfung zum Fahrsicherheitskurs 2 eine finanzielle Unterstützung in der Höhe von 45 Euro erhalten.Weiters soll im Dienstleistungszentrum Friedburg das zirka 150 Quadratmeter große Obergeschoß angekauft und für eine zukünftige Arztpraxis vermietet werden, damit auch die ärztliche Versorgung in der Gemeinde Lengau über Jahre gesichert ist.