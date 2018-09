Glas und Kultur in Schneegattern - Vereinsgründung

24.09.2018, 18:34 Uhr

Das kann und darf nicht in Vergessenheit geraten!

Schon viele Jahre lang sammelt das Ehepaar Nußbaumer Glasobjekte. Immer wieder suchen sie auf Flohmärkten nach Gläsern aus den verschiedenen Epochen der Glasproduktion in Schneegattern.

Das Interesse der Bevölkerung war gewaltig. Viele Schneegatterer stellten Glas aus ihrem Privatbesitz für die Ausstellung zur Verfügung. Dieses positive Echo bildete einen großen Motivationsschub zur Bildung eines Vereines für die Bewahrung der Glaskunst in Schneegattern. Vonseiten der Gemeinde fühlte man sich ebenfalls in dieser Sache bestärkt.Mit diesen Worten beendete OSR Adi Falb die geschichtliche Einführung bei der Vernissage am 30. Juni 2017. 220 Jahre bewegter Geschichte der Glasmacher und ihrer Familien, Freud und Leid, Vollbeschäftigung und wirtschaftlicher Niedergang, Arbeitslosigkeit, Hunger, Verzweiflung und Hoffnung.Dieist seit 2016 bemüht das Thema „Glas in Schneegattern“ als Kulturgut bewusst zu machen. Nach einem Aufruf an die Öffentlichkeit wurden der ARGE viele alte Gläser und Glaskunstwerke zur Registrierung zur Verfügung gestellt. Zum Teil wurden diese als Leihgaben für Ausstellungen gegeben. Aber auch Schenkungen wurden gemacht. Im Volksheim in Schneegattern wurden diese mit den bereits gesammelten Stücken gewaschen, sortiert, fotografiert und katalogisiert.die Glasschätze, die Entwicklung der Glasgeschichte, sowie historisches Werkzeug zur Glasherstellung und Glasbearbeitung gezeigt. Großen Anklang fand auch die neu bearbeitete Filmdokumentation.Es folgte eine noch andauerndeIm Anschluss an diese Ausstellung ergab sich, dass die aus Lengau stammende, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Lengau eine themenspezifische Masterarbeit begann und ein Projekt ausarbeitete.Damit die gesammelten Kunstwerke, Werkzeuge, Filme und historische Dokumente auch weiterhin bewahrt bleiben, hat sich nun aus der ARGE ein Verein entwickelt.Nur wenn dieser Verein durch eineneine Heimat bekommt, kann dieses Kulturgut in Schneegattern auch für die Zukunft bewahrt und das Projekt mit der UNI Graz verwirklicht werden.aus Lochen am See hat bereits einen Entwurf für die Planung eines Glasmuseums bei der Volksschule Schneegattern erstellt.