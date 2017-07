17.07.2017, 09:32 Uhr

Herr Mag. Simson ist schon eine sehr lange Zeit verdienstvolles Mitglied bei allen Wahlen in der Mattighofner Gemeindewahlbehörde. In seiner beruflichen Laufbahn gründete er eine Steuerberatungskanzlei, die schon an Nachfolger übergeben wurde.