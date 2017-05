"Habe meinen Traumjob gefunden"

09.05.2017, 09:18 Uhr

ALTHEIM (penz). Seit Märzbeginn darf sich die Gemeinde Altheim über einen neuen, engagierten Badewart freuen. Sein Name: Reinhold Schütz. Der ehemalige Projektmanagement-Leiter bei XXX-Lutz musste in den letzten Jahren einige Rückschläge in Kauf nehmen. Niedergestreckt von zahlreichen Krankheiten, wurde er eines Tages auch vom Krebs heimgesucht. Zuletzt erblindete er "über Nacht" auf einem Auge. Immer wieder kämpfte sich der heute 58-Jährige hoch, fand Jobs, die er dann aufgrund der Krankheit wieder abbrechen musste.Mittlerweile ist Schütz wieder gesund. Zu überlegen, ob er frühzeitig in Pension gehen sollte, lag dem lebensfrohen Altheimer fern. Vielmehr wollte er wieder arbeiten und unter die Leute kommen. Nach einiger Zeit auf Jobsuche bewarb er sich als Badewart in Altheim – mit Erfolg! "Wir freuen uns, einen neuen, kompetenten Mitarbeiter in unserem Team begrüßen zu dürfen", betont Altheims Bürgermeister Franz Weinberger.



Schon lange Wunsch

In der Zeit von März bis Saisonbeginn am 1. Mai hat Reinhold Schütz die Ausbildungen zum Badewart nachgeholt. Neben dem Helferschein und einem Erste-Hilfe-Kurs absolvierte er auch eine einwöchige Badewartschulung und einen dreitägigen Kurs über Gifte und Chlorgase. Eingelernt wurde er von seinem erfahrenem Kollegen Gerhard Erlinger."Schon in meiner Kindheit ging ich gerne ins Altheimer Freibad. Ich wohnte ja quasi um die Ecke. Damals half ich dem Bademeister öfter bei kleineren Dingen. Seither wollte ich immer Badewart werden", erzählt der sympathische Altheimer. Nun ging ihm sein Traum in Erfüllung. Vor allem mache ihm die Arbeit mit den Menschen Spaß. "Ich habe schon immer einen guten Draht zu jungen Leuten gehabt", denkt Schütz auch an seine langjährige Trainerkarriere im Fußball.