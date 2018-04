HTL Braunau ist innovativste Schule in Oberösterreich - zum 5. Mal bereits

25.04.2018, 09:41 Uhr

80 Projekte im Halbfinale von "Jugend Innovativ"

Die Projekte der Braunauer HTL



Fünf Braunauer Teams im Finale



Verliehen wurde die Auszeichung im Rahmen des "Jugend Innovativ Halbfinales" in St. Pölten. 431 Projekte wurden zum Bewerb eingereicht. 80 haben es ins Halbfinale geschafft. Gleich neun davon stammen aus der HTL Braunau:In der Kategorie „Engineering“ die Automatisierung eines Mähbootes, ein Roboter, der Bargetränke mixt , ein System, das mit einem gezielten Wasserstrahl Tiere vom Betreten bestimmter Fläche abhält und ein System, dass die Kommunikation zwischen LKW-Fahrern und Baumaschinen-Fahrern erleichtert. In der Kategorie „Science“ ein Projekt, das winzige Brennstoffzellen für Implantate erforscht und eine Arbeit, die untersucht ob man mit dem Samen des Moringabaumes Wasser reinigen kann. In der Kategorie „Sonderpreis Sustainability“ stammen drei Projekte aus Braunau. Eines beschäftigt sich mit dem Sortieren und Pressen von PET-Flaschen, eines mit der Energierückgewinnung aus Stoßdämpfern und eines mit der Konstruktion einer Brennstoffzelle, die mit Bioethanol funktioniert.Für die HTL-Teams ist das Halbfinale mehr als gut gelaufen: Fünf Projekte erhielten ein Final-Ticket und stellen ihre Arbeiten von 23. bis 25. Mai in Wien beim Österreichfinale vor: "Wenn man bedenkt, dass von 40 Projekten im Finale fünf aus der HTL Braunau stammen, dann ist das eine große Freude und Anerkennung für unsere Schüler und Betreuer", so Bildungsberater Anton Planitzer.Fotos: HTL Braunau