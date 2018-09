ICH, DU, WIR - ABENTEUER FAMILIE Sonderausstellung im DARINGER Kunstmuseum Aspach

11.09.2018, 07:31 Uhr

Das Thema „Familie“ begleitete den Aspacher Bildhauer Manfred Daringer (1942-2009) über Jahrzehnte hinweg. Einige dieser Werke stehen im Mittelpunkt der nächsten Ausstellung im DARINGER Kunstmuseum Aspach:-





Familienpicknick im DARINGER Bildhauergarten



Es gibt Plätze, die man besuchen sollte

Diese Sonderausstellungwird amim DARINGER Kunstmuseum Aspach eröffnet und ist dann zu den Öffnungszeiten des Museums (Fr, Sa, So 14-17 Uhr) bis Sonntag, 21. Oktober 2018 zu sehen.Als Einstimmung findet am Sonntag, 16. September 2018 um 14.30 Uhr ein Familienpicknick im Bildhauergarten, Höhnharter Straße 35 in 5252 Aspach, statt (nur bei passendem Wetter). Die Familien erwartet ein Kinderprogramm sowie Führungen durch die Bildhauerwerkstätten und Ateliers. Josef Kili sorgt mit Freunden für lockere, musikalische Stimmung. Lassen Sie sich verwöhnen vom Jazz bis zur Volksmusik.Decken und Essen bitte mitnehmen, für Getränke ist gesorgt.Dazu gehört auch das DARINGER Kunstmuseum Aspach. Weggefährten des Bildhauers Manfred Daringer erzählen dort bei Führungen aus seinem Leben und präsentieren menschennah seine ausdrucksvollen Werke. Einzigartig ist, dass die Skulpturen berührt und fotografiert werden dürfen – im DARINGER Kunstmuseum Aspach kann man Kunst erleben, spüren, berühren. Öffnungszeiten: ganzjährig Fr, Sa, So 14 bis 17 Uhr.

Eröffnung am Sonntag, 16. September 2018 um 17 Uhrim DARINGER Kunstmuseum AspachAusstellungsdauer: bis Sonntag, 21. Oktober 2018 (jeweils Fr, Sa, So 14-17 Uhr)