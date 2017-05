Im fachmännischen Zerlegen von Rehwildbret geschult

10.05.2017, 12:12 Uhr

Mit 13 Teilnehmern war der Kurs bei der Firma Kletzl in Aspach voll besetzt. Die Teilnehmer, Jäger aus dem gesamten Bezirk Braunau, beobachteten zuerst interessiert die Ausführungen von "Lehrmeister" Franz Baier, Jagdleiter in St. Veit.Danach ging es aber mit dem eigenen Reh an die Praxis. Fachgerechrt wurde das frische Rehwildbret zerlegt. Dabei ging es auch darum, vor allem die edlen Teile ohne Verluste auszulösen.