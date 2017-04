Jugendliche und ihre Ideen für die Stadt

26.04.2017, 13:10 Uhr

Ende 2015 tagte der Jugendrat zum ersten Mal. Sei einem Workshop konnten die Teenager ihre Wünsche, Bedürfnisse und Ideen für die Stadt Braunau einbringen. Auch die Umsetzung lag in ihren Händen. Noch heute ist diese Gruppe aktiv. Neben der Mitorganisation der Stadtoase, organisieren die Jugendlichen zusammen mit dem Y4U und Braunau21 nun einen Spendenlauf für den guten Zweck:

Am Sonntag, dem 30. April, um 11 Uhr startet der Lauf unter dem Motto "Lauf für Licht" an der Minigolfanlage in Braunau. Eingeladen sind alle Interessierten, die Schritt für Schritt Gutes tun wollen. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Behandlung eines Jugendlichen im Kosovo zugute, dessen Augenlicht bedroht ist.