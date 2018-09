20.09.2018, 15:06 Uhr

"Käferchen Marie kommt in die Schule"

ALTHEIM. Gabriele Grausgruber las in der Bäckerei Zagler in Altheim für Kinder aus ihrem Kinderbuch "Käferchen Marie kommt in die Schule" vor. Für die anwesenden Erwachsenen gab es anschließend noch Kostproben aus ihren Büchern.

