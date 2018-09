Katzenbaby wurde auf Autobahn ausgesetzt

21.09.2018, 11:40 Uhr

Am 19. September in Golling/Lochen wurde ein verirrtes Kätzchen gefunden, das dort auf der Raststation ausgesetzt worden war.

LOCHEN. Bei der Raststation Golling an der Tauernautobahn wurde am 19. September ein kleines Kätzchen gefunden. Der nur wenige Wochen alte Kater irrte dort neben einem Müllcontainer herum. Die Finder brachten das Tier zum Tierschutzhof Pfotenhilfe.Laut der Pfotenhilfe stieg die Zahl der ausgesetzten Tiere im Vergleich zu den vorigen Jahren. Es wurden so viele Tiere zurückgelassen wie schon lange nicht mehr."Die Gefühlskälte der Menschen kennt keine Grenzen, wenn es darum geht ein lästig gewordenes Tier loszuwerden", beklagt die Geschäftsführerin Johanna Stadler. "Dieses Jahr wurden Tiere auch an den unmöglichsten Plätzen ausgesetzt: in Kartons, auf Raststationen, mitten im Wald, in Plastiksackerln, in und neben Mülltonnen. Besonders erschüttern mich aber auch Fälle wie der, als zu Ferienbeginn ein Hund bei uns abgegeben wurde, weil er 'nicht funktioniert' habe, und die Familie kurz danach von einem Züchter einen neuen Welpen gekauft hat!"Viele E-Mails erreichen die Pfotenhilfe, in denen Menschen angeben, ihre Vierbeiner möglichst schnell ohne Kosten abschieben zu wollen, weil sie sich nicht mehr kümmern wollen. Diese enthalten teilweise erpresserische Aussagen wie "Das Tier geht mir so auf die Nerven, es muss sofort weg, sonst lasse ich es einschläfern". "Dass Menschen, wie auch im Fall des kleinen Tornado, der auf der Autobahnstation zurückgelassen wurde, auch den Tod des Tieres in Kauf nehmen, wenn es darum geht es schnell loszuwerden, schockiert mich wirklich", so Stadler. "Für Tornado gibt es nun aber ein Happy End: eine liebevolle Familie mit Katzengesellschaft hat den roten Babykater zu sich genommen."Tiere auszusetzen ist nicht nur aus menschlicher Sicht falsch, es handelt sich dabei auch um eine Strafttat. Laut Strafgesetzbuch §222 wird die Tat mit bis zu zwei Jahren Freiheisstrafe bedroht.