12.05.2017, 09:44 Uhr

Kinder- und Jugendhilfe übersiedelt von Mattighofen nach Braunau

MATTIGHOFEN, BRAUNAU. Die Außenstelle der Kinder- und Jugendhilfe in Mattighofen, Stadtplatz 17, wird am Montag, dem 15. Mai 2017 geschlossen.

Die Mitarbeiter übersiedeln in das Amtsgebäude der Bezirkshauptmannschaft in Braunau, Hammersteinplatz 1. Telefonnummern, Faxnummer und E-Mail-Adressen ändern sich durch die Übersiedelung nicht.



Von 15. bis 17. Mai 2017 kann von der Kinder- und Jugendhilfe daher nur ein sehr eingeschränkter Dienstbetrieb gewährleistet werden, teilt die Bezirkshauptmannschaft mit.

Künftig Sprechstunden in Mattighofen Ab Mittwoch, dem 24. Mai, finden im Stadtamt Mattighofen (Besprechungszimmer im 1. Stock) wöchentlich, in der Zeit von 8 bis 11 Uhr, Sprechstunden der Kinder- und Jugendhilfe statt. Um telefonische Anmeldung unter 07722/803-60361 wird gebeten.

