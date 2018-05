Krabbelstube Polling feierlich eröffnet

02.05.2018, 10:02 Uhr

Anfang April wurde die Krabbelstube in Polling offiziell eröffnet. Bürgermeister Bernhard Reiter-Stranzinger konnte bei der Eröffnungsfeier zahlreiche Ehrengäste, Eltern und Kinder begrüßen.

POLLING. Die Errichtung der Krabbelstube im ehemaligen Volksbankgebäude erfolgte bereits im Sommer des vergangenen Jahres. Die Krabbelstube, die von Lisa Bachinger geleitet wird, öffnete schließlich Anfang September 2017 ihre Pforten. Die Investitionskosten betrugen zirka 75.000 Euro.

„Aufgrund von gesellschaftlichen Veränderungen gibt es eine vermehrte Nachfrage an Betreuungsplätzen für unter Dreijährige, dem hat der Gemeinderat mit der Errichtung der Krabbelstube im Sinne einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf Rechnung getragen“, betonte Bürgermeister Reiter-Stranzinger in seiner Eröffnungsrede.Der Abgeordnete zum Landtag, Gerald Weilbuchner, der Bildungslandesrätin Christine Haberlander vertrat, erwähnte in seiner Ansprache, dass die Investitionen des Landes OÖ im Bereich der Kinderbetreuung in den letzten Jahren enorm erhöht worden wären und auch in Zukunft bedarfsgerecht gefördert werde.Die Krabbelstube ist auch in baulicher Hinsicht gelungen: Helle, freundliche Räume bieten den Kindern genug Platz zum Spielen, aber auch Rückzugsmöglichkeiten. Ein Spielplatz im Freien ermöglicht es den Kindern, an der frischen Luft ihre Geschicklichkeit zu üben.