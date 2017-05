Landesrat Max Hiegelsberger besuchte Fachschule in Mauerkirchen

03.05.2017, 15:21 Uhr

Ernährungsbildung hat Zukunft in landwirtschaftlichen Fachschulen

MAUERKIRCHEN. Landesrat Max Hiegelsberger besuchte die Festveranstaltung zum 70-jährigen Jubiläum der Fachschule Mauerkirchen.Seit 1947 bildet die landwirtschaftliche Fachschule Mauerkirchen Schüler in der Fachrichtung Ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement aus. Ende April feierten die 142 Schüler sowie die 28 Lehrer ihr Schuljubiläum, wobei sie auf eine innovative Schulgeschichte zurückblicken können.

So war die LFS Mauerkirchen die erste landwirtschaftliche Fairtrade-Schule und auch der Ausbildungsschwerpunkt Hauswirtschaft und Agrotourismus feierte an der LFS Mauerkirchen Premiere. Landesrat Hiegelsberger beim Festakt: „Unsere landwirtschaftlichen Fachschulen bieten eine fundierte Ausbildung und tragen mit ihren zeitgemäßen Ausbildungsschwerpunkten stark zur Vernetzung und Belebung des ländlichen Raumes bei. Hier in Mauerkirchen wird spürbar, dass die Lehrerinnen und Lehrer nicht nur Wissensvermittler, sondern auch Lebensbegleiter sind und diese Rolle mit vollem Engagement und voller Qualität leben. Das Interesse an diesem Schultyp ist ungebrochen.“In Oberösterreichs 17 landwirtschaftlichen Fachschulen steht die Vermittlung von Ernährungskompetenz – in Theorie und Praxis – im Mittelpunkt. Sie werden in den Fachrichtungen Landwirtschaft, ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement, Gartenbau und Pferdewirtschaft geführt. Diese Schulen sind Kompetenzzentren für land- und forstwirtschaftliche Fachkräfte, ihren Absolventen steht die gesamte Wertschöpfungskette Lebensmittel offen.„Die Absolventen tragen Ernährungskompetenz und Know-How in die Betriebe. Ihnen sind die Bedürfnisse der Konsumenten hinsichtlich einer regionalen und saisonalen Ernährungs- und Lebensweise bewusst. Diese vielfältige und praxisnahe Ausbildung wissen Unternehmen und Schüler gleichermaßen zu schätzen. Das landwirtschaftliche Schulwesen hat Zukunft“, resümiert Agrar-Landesrat Hiegelsberger.