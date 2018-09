18.09.2018, 13:36 Uhr

Landschaftspflegeplan für das Europaschutzgebiet

BEZIRK. In ihrer Sitzung vom 17. September 2018 stimmte die Oö. Landesregierung einer Verordnung zu, mit der das Gebiet „Unterer Inn“ im unteren Inntal an der Grenze Oberösterreichs zu Bayern, in der Raumeinheit Inntal mit insgesamt 864 Hektar, als Europaschutzgebiet festgestellt wird. Damit wird ein Landschaftspflegeplan für das Gebiet erlassen. Betroffen davon sind die Gemeinden Antiesenhofen, Reichersberg, Obernberg am Inn, Kirchdorf am Inn, Mühlheim am Inn, Mining, St. Peter am Hart und die Stadtgemeinde Braunau.

Gefällt mir