Lebensmittel-Sammelaktion des Lionsclub Braunau hilft armutsgefährdeten Menschen

15.05.2017, 10:39 Uhr

Nach wie vor sind in Österreich 1,6 Millionen Menschen und damit zirka 19 % der Gesamtbevölkerung armutsgefährdet. Das soziale Netz in Österreich fängt zwar viele Personen auf, die mit finanziellen und familiären Problemen zu kämpfen haben. Doch trotz sozialer Leistungen sind viele Menschen auf die Hilfe von gemeinnützigen Organisationen angewiesen. Die Lions in Braunau bieten mit dieser Lebensmittel-Sammelaktion Unterstützung für Menschen, die diese wirklich benötigen.Besonders erfreulich war, dass bei der Sammelaktion des Lions Clubs Braunau Lebensmittel im Wert von 3.221,20 Euro gespendet wurden. Dies sind ungefähr 35 volle Einkaufswagen. „Das besondere an dieser Aktion ist, das man auch viel Freude schenkt“, weiß Präsident Reinhard Schmidt aus eigener Erfahrung.Merkur unterstützt die Lions-Benefizaktion auch deshalb, weil die regionale Verankerung der Lions Clubs garantiert, dass Menschen geholfen wird, die auch tatsächlich einer Hilfe bedürfen. Alfred Hrusca, Österreich-Chef der Lions, freut sich, dass Merkur als Basisausstattung jedem Lions Club einen vollen Einkaufswagen mit Lebensmitteln gratis zur Verfügung stellt.Insgesamt werden bei dieser Sammelaktion Lebensmittel im Wert von rund 250.000 Euro gesammelt, wodurch nicht nur Almosen gespendet werden, sondern gerade armen Familien spürbar geholfen werden kann.Fotos: Lions Club Braunau